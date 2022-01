Raport o zakażeniach koronawirusem

Do respiratorów podłączonych jest 1 421 osób. To 98 osób mniej niż wczoraj. źródło: https://twitter.com/MZ_GOV_PL

Mamy 19 652 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw:141 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.Z powodu COVID-19 zmarło 109 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 268 osób.Liczba zakażonych koronawirusem 4 343 130 / 102 686 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).W szpitalach przebywa obecnie 14 398 pacjentów covidowych - informuje Ministerstwo Zdrowia.Od poniedziałku ich liczba zmniejszyła się o 203 osoby. Do respiratorów podłączonych jest 1 421 osób. To 98 osób mniej niż wczoraj.Na kwarantannie przebywa 377 696 osób. W porównaniu z dniem poprzednim to wzrost o ponad 111 tysięcy osób. Resort zdrowia podał także, że w Polsce jest w sumie 3 806 139 ozdrowieńców.