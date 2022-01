Świnoujście szykuje kolejną wielką inwestycję

Samorząd Świnoujścia szykuje się do drugiej - po tunelu - dużej inwestycji drogowej. W planach jest wybudowanie 13 km dróg w dzielnicy Warszów na wyspie Wolin.

Szacunkowa wartości inwestycji, to niemal 150 mln złotych.Świnoujski magistrat ogłosił przetarg na budowę i przebudowę 13 km dróg. Projekty są już gotowe. Wykonały je firmy z Polski i Francji. Inwestycja ma zapewnić sprawną komunikację na wyspie Wolin po otwarciu tunelu i połączyć okład drogowy miasta z drogą krajową nr 3.Jest to druga po tunelu tak duża inwestycja w Świnoujściu. Która też, otrzymała drugą co do wielkości unijną dotację w historii miasta. Jej szacunkowa wartości to niemal 150 mln złotych brutto, z czego 122 mln złotych to dofinansowanie z Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.