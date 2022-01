Police rozpoczynają walkę z depresją

Samorządowcy zapowiadają, że wkrótce w lokalnych mediach rozpocznie się emisja specjalnych spotów i kampanii informacyjnych, które będą przedstawiać czym jest ta choroba, z czym się wiąże i jakie mogą być jej skutki.

Akcja skierowana jest również do osób, których bliscy zmagają się z depresją. W ramach kampanii do szkół trafią także ulotki i specjalne prezentacje multimedialne.Urzędnicy wyjaśniają, że z powodu sytuacji epidemicznej to właśnie młodzież i dzieci choroba dotyka coraz częściej. Organizatorzy zachęcają również do kontaktu ze specjalistami, którzy mogą pomóc w leczeniu depresji.Numery na stronie internetowej