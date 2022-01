Rolnicy wyjechali na drogi. "Walczymy o swój byt" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wyjechali ciągnikami na drogi regionu, by zwrócić uwagę na swoje problemy. Tak w Zachodniopomorskiem i całej Polsce protestowali rolnicy.

Nie blokowali dróg, ale spowalniali ruch na kilku trasach regionu.Tak jest między innymi na drodze wojewódzkiej nr 109, między Płotami a Gryficami, jak również między Maszewem a Goleniowem.Z kolei na drodze krajowej nr 10 protest odbywa między Krąpielą a Wapnicą, a także między Reczem a Wapnicą.Rolnicy chcą m.in. okazać sprzeciw wobec braku reakcji władz na gwałtownie pogarszającą się sytuację ekonomiczną rodzinnych gospodarstw w wyniku pandemii i gwałtownego wzrostu kosztów produkcji rolnej.- Kilkadziesiąt ciągników spotkało się w Maszewie, później wyjechało na trasę - mówi Piotr Kamiński, przewodniczący rady Solidarności powiatu Goleniowskiego.- My praktycznie bronimy swoich warsztatów pracy, to są nasze warsztaty, które stworzyliśmy od podstaw, niektóre odziedziczyliśmy od dziadków, zainwestowaliśmy. Mamy zakupione maszyny, również takie ze wsparciem Unii Europejskiej, co obliguje nas do tego, że w ciągu tych pięciu lat musimy wywiązać się z tego zobowiązania. Co się stanie w momencie, gdy rolnik zbankrutuje? Oprócz tego, że straci warsztat pracy, to jeszcze będzie musiał zwracać dotację unijną. Tak naprawdę, więc walczymy o swój byt - tłumaczy Kamiński.Strajk będzie prowadzony do odwołania.