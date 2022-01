Koniec drogowej udręki mieszkańców Mieszkowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Skończyły się problemy mieszkańców miejscowości Mieszkowo w gminie Maszewo.

Po wielu latach oczekiwań, we wsi pojawiła się prawie kilometrowa droga, dzięki której zniknął hałas od przejeżdżających tu TIR-ów - mówi sołtys Mieszkowa - Krzysztof Siemaszko.



- Jesteśmy zadowoleni - jako mieszkańcy - z tego, że jest nowa droga. Naprawdę była ona w złym stanie. Przez co ucierpiało nawet nasze mieszkanie, bo kursują tędy tiry, ponieważ na samym końcu jest zakład pracy, składują tam zboża i jest suszarnia, więc te samochody jeżdżą przez całą wioskę. Teraz jest lepiej, nie ma tego hałasu, a mieszkańcy są zadowoleni - tłumaczy Siemaszko.



Całkowity koszt przebudowy drogi we wsi Mieszkowo, to kwota ponad miliona złotych. Ponad pół miliona pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.