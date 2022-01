Fot. pixabay.com / andreas160578 (CC0 domena publiczna)

Instalacja Choszczno II położona jest w województwie zachodniopomorskim.

Jej łączna moc to 8 megawatów, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną 3,5 tysiąca gospodarstw domowych.



Rzecznik Tauron Polska Energia Łukasz Zimnoch powiedział, że to druga tego typu instalacja w tej lokalizacji.



To trzecia i jednocześnie największa farma fotowoltaiczna w Grupy Tauron.