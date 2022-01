Dodatkowa pomoc dla pogorzelców, którzy w Sylwestra stracili cały dobytek

W Sylwestra wybuchł pożar w domu Państwa Radowskich w Ognicy, w wyniku którego dach nad głową straciło osiem osób. Teraz do pomocy dołącza Caritas.

O wsparcie dla pogorzelców na początku roku apelował prezydent Świnoujścia - Janusz Żmurkiewicz. Chodziło o wykonanie projektu nowego domu dla państwa Radowskich z Ognicy.Na początku stycznia gościem naszego programu "Czas Reakcji" był radny radny miasta Świnoujścia - Sławomir Nowicki, który jest jednym z organizatorów akcji pomocy. Mówił, że na odbudowę domu potrzeba ok. 150 tys. zł.- Rodzina straciła cały dobytek. W pożarze zginęły dwa psy, nie udało się ich wyciągnąć. Niektórzy mają też obrażenia fizyczne. Budynek nie nadaje się do remontu, tylko do zburzenia i odbudowy. Tak jak stali, tak musieli uciekać z tego domu - mówił Nowicki.W tych warunkach Rodzina jest zaopatrzona w sposób najlepszy - mówił ks. Mariusz Ogórski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.- Były już przeprowadzone dwie zbiórki. Jedna przy okazji koncertu kolęd. Nasza pomoc to jest niesienie takiej doraźnej pomocy w potrzebie, na bieżąco - mówił Ogórski.W internecie trwa również zbiórka dla rodziny. Do tej pory uzbierało ponad 83 tysiące złotych.