Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Przejazdy taksówkami w Kołobrzegu są zbyt tanie? Tak uważają sami taksówkarze, którzy zwrócili się do miejscowych radnych o zwiększenie tzw. opłaty początkowej za przejazd.

Radni zajmują się tematem uwolnienia stawek za przewóz taksówkami na terenie Kołobrzegu. Do Rady Miasta wpłynął wniosek od taksówkarzy, którzy zaznaczają, że ceny nie były podnoszone od 2007 roku. Stawka początkowa to 6 złotych, a opłata za jeden kilometr w taryfie zwykłej to 4 zł.



Zdaniem Ryszarda Szyszkowskiego z korporacji Radmor, przy obecnych stawkach działalność taksówek jest nieopłacalna.



- Ekonomia wygląda tak, że taksówkarz w ciągu ośmiu godzin pracy maksymalnie wyjeździ 200 zł. Musi on 22 dni po 8 godz. wyjeździć, żeby wyjść na zero - mówi Szyszkowski.



Przeciwni uwolnieniu stawek są kołobrzescy urzędnicy. Podczas najbliższej sesji może pojawić się jednak projekt podwyższający opłatę początkową. Według zapowiedzi, może ona wzrosnąć nawet dwukrotnie.