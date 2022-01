Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga kierowcy i piesi na marznące opady. Niebezpiecznie na może się zrobić we wtorek około godziny 20.

Mżawka powodująca gołoledź może występować do środy do godz. 6 rano. Prawdopodobieństwo tego zjawiska to 80%. Ostrzeżenie dotyczy naszego regionu - m.in. powiatów stargardzkiego, koszalińskiego, łobeskiego, choszczeńskiego czy myśliborskiego.