Gryfiński aquapark Laguna przeżywa oblężenie

Centrum Wodne Laguna w Gryfinie. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Centrum Wodne Laguna w Gryfinie. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Centrum Wodne Laguna rozważa wprowadzenie limitów wejść.

Gryfiński aquapark odwiedza średnio ponad 100 osób na godzinę i są to liczby mniej więcej sprzed pandemii - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Edyta Zart z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.



- Jest to rzeczywiście powrót osób, które chcą uprawiać sport i rekreację. Proszę pamiętać, że baseny, które mają wodę ozonowaną i chlorowaną, są najbezpieczniejszymi miejscami. Ozonowanie powoduje, że zabija się wirusy - mówiła Zart.



Problem w tym, że zbliżają się ferie, a w obiekcie obowiązuje limit 142 niezaszczepionych osób. Wlicza się do tego też dzieci, których większość nie przyjęło szczepionki.



W tej chwili można kupić dowolny czas, ale na ferie musimy to przemyśleć, przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Być może będą bilety tylko godzinne - mówiła Edyta Zart.



Edyta Zart zastrzegła, że ostateczna decyzja nie zapadła.



Duże zainteresowanie Laguną wynika m.in. z tego, że od wielu tygodni zamknięte są szczecińskie baseny SDS oraz Floating Arena, od wakacji z powodu zawalenia dachu nieczynna jest również pływalnia w Schwedt.