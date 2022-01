Awaria wodociągowa w Kijewie. Część mieszkańców Prawobrzeża bez wody [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin] Mat. Facebook Prawobrzeże24

Awaria wodociągowa na ulicy Dąbskiej w szczecińskim Kijewie. Trasa jest nieprzejezdna - informują nasi słuchacze.

- Na ul. Dąbskiej, tuż przy elektrociepłowni, pojawiła się woda. Zrobiła się mała rzeczka i duże jeziorko. Dąbska jest w zasadzie nieprzejezdna, bo się można utopić. - Całe Kijewo płynie. Coś musiało strzelić, samochody się topią. Nie jechać ulicą Dąbską, wszystko zalane - mówią słuchacze.



Ekipy wodociągowe wyłączyły dostęp do wody mieszkańcom Prawobrzeża. Trasa jest nieprzejezdna, policja kieruje auta na objazdy. W wyniku wycieku wody z pękniętej rury została zalana jedna posesja, na miejscu są strażacy którzy pomagają zalanym mieszkańcom Kijewa.



- Tyle wody się leje, jak z jakiejś większej rzeki. - Przyszłam zobaczyć, bo wody nie mamy. - Wlewa się tutaj do posesji, bo za płotem jest jakiś domek. - Jak pękły rury do woda się waliła. Nikt nic nie robił, a samochody jechały i woda szła pod dom. Mam podmyte całe fundamenty. Wszystko pozalewało. Ogrody, piwnicę, wszystko - mówią mieszkańcy.



Na razie trwa odwadnianie miejsca awarii, co potrwa kilka godzin. Dopiero po tym czasie do naprawy będą mogły przystąpić ekipy techniczne - mówi Tomasz Makowski, rzecznik ZWiK-u.



- Wiemy o spadkach ciśnienia wody na Prawobrzeżu. Jeszcze trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało w konkretnych dzielnicach. Będziemy starać się puścić wodę z innych kierunków - mówi Makowski.



Do której potrwa naprawa, na tę chwilę nie wiadomo. Na pewno będą dla mieszkańców podstawiane beczkowozy, choć na razie nie wiadomo gdzie dokładnie.