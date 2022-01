Szczecinianie szturmują Centrum Wodne Laguna w Gryfinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Duże zainteresowanie aquaparkiem wynika m.in. z tego, że od wielu tygodni zamknięte są szczecińskie baseny: SDS oraz Floating Arena.

Mieszkańcy Szczecina każdego dnia tłumnie przyjeżdżają na gryfiński basen, bo - jak mówią - w naszym mieście nie ma gdzie popływać.- To jest najlepszy basen w promieniu 50 kilometrów od miejsca zamieszkania. W Szczecinie takich ciekawych basenów nie ma. - U nas nie ma aquaparku do tej pory, co jest dość śmieszne. - W Szczecinie nie mam takiego centrum wodnego, a tu mam kompleksowe usługi: sauna, basen, jacuzzi, masaże wodne... - mówili klienci Laguny.Po zamknięciu basenów w Szczecinie przeżywamy prawdziwe oblężenia - mówi Katarzyna Nowak z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.- Mamy dużo więcej klientów, zwłaszcza spoza Gryfina. To głównie pobyty rodzinne. Myślę, że to nie tylko problem z pływaniem, który wystąpił teraz w Szczecinie, ale jest to całkowity brak aquaparku w Szczecinie. Najwięcej jest samochodów ze Szczecina i z okolic - potwierdza Katarzyna Nowak.Od wakacji z powodu zawalenia dachu nieczynna jest również pływalnia w Schwedt, więc gryfińska Laguna przeżywa oblężenie również ze strony sąsiadów zza naszej zachodniej granicy.