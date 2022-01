Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilka budynków przy ulicy Szpitalnej i Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie nie ma ogrzewania i ciepłej wody.

Powodem awarii jest uszkodzona rura doprowadzająca ciepło do budynków - mówi Danuta Misztal, rzecznik Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.



- Przy ulicy Szpitalnej w okolicach numeru 15 jest uszkodzona sieć. To jest przyłącze do budynku. Trzeba to jak najszybciej naprawić, więc służby od razu się tym zajęły - mówi Misztal.



Ogrzewanie do mieszkań powinno wrócić po północy.