Fot. Facebook / Gmina Mieszkowice

Sprzęt za ponad 65 tysięcy złotych dostała Ochotnicza Straż Pożarna w Mieszkowicach.

Otrzymali oni pilarki, nożyce do cięcia karoserii, radiotelefony, hełmy, buty strażackie, nowe węże strażackie, czy kamerę termowizyjną.



To wszystko ma ułatwić pracę strażakom w gaszeniu trudno dostępnych miejsc - mówi Andrzej Salwa, burmistrz Mieszkowic.



- Jest takie urządzenie, które po przebiciu ściany czy drzwi powoduje to, że w środku, pomimo tego, że nie ma tam strażaka, dochodzi do gaszenia pomieszczenia - mówi Salwa.



Sprzęt zakupiony został w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości. Dofinansowanie z ministerstwa wyniosło 60 tysięcy złotych. Ponad 5 tys. zł to środki własne gminy.