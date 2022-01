RSnW: konieczne wprowadzenie Lex Hoc

Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" zgodni co do wprowadzenia weryfikacji paszportów covidowych. źródło: https://pixabay.com/pl/4917909/geralt/CC0 - domena publiczna

Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" zgodni co do wprowadzenia weryfikacji paszportów covidowych. Chodzi o poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej, tzw. Lex Hoc.

Przygotowali go posłowie pod kierunkiem posła PiS Czesława Hoca. Przepisy pozwolą pracodawcom żądać od pracowników świadectwa szczepienia, aktualnego negatywnego testu na Covid-19 lub informacji o przebytej infekcji.



Weryfikacja covidowa uchroni nas przed kolejną falą pandemii - twierdzi Bolesław Piecha, poseł PiS i wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia.



- Po to, żeby opanować piątą falę, ale też przede wszystkim, żeby ochronić naszą służbę zdrowia, żeby się nie zawaliła, żeby nie było armagedonu w ilościach zgonów, trzeba tę ustawę wprowadzić - podkreślił Piecha.



Wprowadzenie takiego rozwiązania dla pracodawców spowoduje zwiększenie ilości szczepień - dodaje Bogusław Sonik, poseł Koalicji Obywatelskiej.



- Według mnie powinniśmy się porozumieć, co do zasadniczych spraw, o których mówimy, czyli podjęcia takich działań, które wymuszają bądź powodują zwiększenie szczepień u obywateli - dodał Sonik.



Minister zdrowia, Adam Niedzielski podkreślił, że projekt tej ustawy jest kluczowym narzędziem do walki z kolejną falą koronawirusa.