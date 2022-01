Awaria na Dąbskiej. Autobusy objazdem przez Kalenicką

Awaria wodociągu na ulicy Dąbskiej jest poważna - poinformował rzecznik prasowy ZWiK, Tomasz Makowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Autobusowe linie numer 84 i 54 jadą objazdem ulicą Kalenicką - potwierdził nam dyżurny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. To po awarii wodociągu, do jakiej doszło we wtorek wieczorem na ulicy Dąbskiej na Prawobrzeżu.

Awaria wodociągowa w Kijewie. Ulica Dąbska nieprzejezdna [WIDEO, ZDJĘCIA]



- W związku z awarią na ulicy Dąbskiej bardzo proszę, żeby sprawdzić czy komunikacja linii autobusowej nr 84 i 54 funkcjonuje tą drogą dlatego, że to łączy Zakłady Mięsne z ulicą Turkusową i Kijewo z Turkusową i wiele osób korzysta - telefonowała słuchaczka Radia Szczecin.



Wszyscy mieszkańcy prawobrzeża mają wodę i to jest najważniejsze - informuje rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Tomasz Makowski. - Ale awaria na ulicy Dąbskiej jest poważna. Nie wiadomo jak długo potrwa naprawianie tej usterki - dodaje Makowski.



- Wodociąg został odwodniony, jest w tej chwili opróżniony, a my zbieramy sprzęt i ludzi, aby przystąpić do jego naprawy. Z pewnością będą utrudnienia w ruchu, jeden pas może być wyłączony z ruchu drogowego, ponieważ został podmyty - informuje Makowski.



O północy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie rozpoczął usuwanie awarii na ulicy Strzałowskiej.



Utrudnienia z tym związane dotyczą kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.



Od środowego poranka zawieszone zostanie kursowanie tramwajowej szóstki na odcinku od Gocławia do Ludowej. W jej miejsce uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.



