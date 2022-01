Pracownicy inspekcji weterynaryjnej odznaczeni przez wojewodę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pracownicy odznaczeni medalami za zasługi - w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wyróżnienia odebrali pracownicy sektora Inspekcji Weterynaryjnej.

Wojewoda Zbigniew Bogucki wręczył im medale prezydenckie oraz odznaki Ministerstwa Rolnictwa.



- Mam ogromną przyjemność i honor być tutaj z państwem, przekazać medale i odznaki skierowane w państwa stronę za państwa pracę, często za służbę, bo myślę, że w przypadku lekarzy weterynarii, pracowników administracji, pracowników laboratoriów i całej inspekcji weterynaryjnej bardzo często możemy i powinniśmy mówić o służbie, nie tylko o zwykłej pracy - podkreślił wojewoda Bogucki.



Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej dbają o bezpieczeństwo społeczne - podkreślił zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, dr Maciej Prost.



- Swoją postawą zawodową, ale i osobistą przyczyniają się do bezpieczeństwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. A to znaczy, że przyczyniają się do bezpieczeństwa społecznego - dodał dr Prost.



Łącznie wręczono 20 odznaczeń.