Ul. Kołłątaja udrożniona, al. Wyzwolenia (od soboty) częściowo zamknięta

Od czwartku udrożniona dla ruchu zostanie ulica Kołłątaja. Chodzi o odcinek od ronda Giedroycia do ronda Sybiraków. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne zmiany czekają kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskiego Niebuszewa.

Od czwartku udrożniona dla ruchu zostanie ulica Kołłątaja. Chodzi o odcinek od ronda Giedroycia do ronda Sybiraków.



- Przez całą ulicę Kołłątaja przejedziemy w obu kierunkach. W związku z tym to będzie duże ułatwienie dla tych kierowców, którzy dostają się do centrum z północnych części naszego miasta. Będziemy się też starali udrożnić skrzyżowanie Kadłubka z ulicą Asnyka, co będzie naprawdę dużym wytchnieniem. Komunikacja miejska pozostaje bez zmian, to jest zmiana wyłącznie dla kierowców - zapowiada Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.



Kolejne zmiany na ulicach Niebuszewa planowane są od soboty. Wówczas częściowo zamknięta dla ruchu kierowców zostanie al. Wyzwolenia. Utrudnienia dotyczyć będą odcinka od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą Odzieżową.