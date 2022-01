Z pogłębienia toru wodnego na wystawę [ZDJĘCIA]

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Wystawa zabytków znalezionych podczas pogłębiania toru wodnego do Szczecina, trafiła do Elbląga.

- Dodaliśmy kilka eksponatów - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Mamy tu brauning, którego wcześniej nie było. Mamy kompletny silnik. Tego śmigła nie było w Warszawie. Mamy boję, która została wydobyta i jest prezentowana w części poświęconej torowi.



Liczymy też, że znajdziemy wiele zabytków podczas pogłębiania toru wodnego od przekopu Mierzei Wiślanej do Elbląga - mówi Lech Trawicki, dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Elblągu. - Z tego, co się orientuje, to znaczna część nie była pogłębiana po wojnie. Usuwano tylko największe przeszkody wodne, więc jest duża nadzieja, że takie obiekty się tu znajdują.



- Elbląg wraca na mapę transportową Polski - mówił podczas otwarcia wystawy wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. - Naprawdę silnik amerykańskiego bombowca robi wrażenie. Został wydobyty z kanału między Szczecinem a Świnoujściem i jest zachowany w dobrej formie. Bardzo dziękuję za tą wystawę.



Mieszkańcy Elbląga mogą zwiedzać wystawę przez miesiąc, później trafi do Wrocławia.