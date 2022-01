Awarie wodociągów. Naprawy w toku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jeszcze kilka godzin potrwa usuwanie awarii wodociągowych w Szczecinie. Do dwóch doszło w środę wieczorem. Rury pękły przy Strzałowskiej i Dąbskiej.

Na Golęcinie od wody odcięta została jedna kamienica i kilka zakładów pracy. Jednak dużo wody zgromadziło się w odciętym wodociągu, dzięki czemu mieszkańcy nie odczuli jej braku.- Ekipa z ciężkim sprzętem do prac ziemnych dokopała się do uszkodzonego wodociągu. Będziemy szczegółowo patrzeć co się stało. Następnie: magazyn i wymiana uszkodzonego wodociągu - informuje Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.- Wody nie brakowało, woda była. Nie zdziwiłem się widząc, że ludzie pracują, bo na tej ulicy awarie są często - powiedział reporterce Radia Szczecin jeden z mieszkańców.Z kolei przy ul. Dąbskiej woda, która wyciekała we wtorek z pękniętej rury zalała całą ulicę. Dziś wszyscy mieszkańcy prawobrzeża mają już dostęp do wody.Są jednak problemy z przejazdem; zajęty jest jeden pas ruchu. Objazdem jeździ też komunikacja miejska.