Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czujność sąsiada uratowała mieszkańca Szczecina przed włamywaczem. Mężczyzna zauważył, że ktoś chodzi po rusztowaniu przy sąsiedniej kamienicy.

Po chwili usłyszał dźwięk tłuczonego szkła. Świadek wezwał policję, która na miejscu zatrzymała 26-latka. Jak się okazało, zdążył on zabrać z jednego z mieszkań pieniądze, perfumy i biżuterię. Był również poszukiwany - miał do odsiedzenia karę za podobne przestępstwa. W więzieniu spędzi rok i osiem miesięcy. Skradzione przedmioty wróciły do właściciela.