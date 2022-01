12. Brygada Zmechanizowana przed ćwiczeniami w Norwegii [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To będzie pierwsze takie ćwiczenie w historii. Żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina przerzucą żołnierzy i sprzęt drogą morską do Norwegii.

Tam mundurowi będą ćwiczyli w niskich temperaturach. Wszystko po to, żeby nauczyć się realizowania taktycznych scenariuszy w trudnym terenie. Żołnierze przygotowują się do transportu do Norwegii na poligonie w Drawsku Pomorskim.



Nie zapominamy o reszcie naszych obowiązków, poza patrolowaniem pogranicza z Białorusią - mówi major Błażej Łukaszewski, oficer prasowy 12. Dywizji Zmechanizowanej.



- Wykonujemy inne zadania; przykładem jest 12. Brygada Zmechanizowana, która na poligonie drawskim przygotowuje się do ćwiczeń w Norwegii. Przygotowują się do działania w niskich temperaturach, w Norwegii panuje zupełnie inny klimat, niż w Polsce - zaznacza major Łukaszewski.



Norweskie ćwiczenia odbędą się na przełomie lutego i marca tego roku.