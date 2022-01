Radny: Szczecinowi grozi totalna pływacka zapaść

Trwają odbiory techniczne basenu przy SP 51 przy ulicy Jodłowej, ale potrzebne będzie jeszcze badanie wody przez Sanepid - dyrektor wydziału oświaty Lidia Rogaś w środę przekazała takie informacje radnym.

Wciąż nie wiadomo co z zawodnikami Miejskiego Klubu Pływackiego - im obiekt przy Jodłowej nie wystarczy, a Floating Arena jest zamknięta. Radny KO krytykował miasto, mówił o "dramacie", który niszczy pływanie w mieście.Wydział oświaty zapewni dzieciom z klas sportowych dostęp do basenów - w SP 10 dla młodszych i w SP 51 dla starszych - mówiła Lidia Rogaś. Pierwotnie biuro prasowe miasta informowało, że obiekt przy Jodłowej będzie gotowy "w pierwszych dniach stycznia". Odbiory jednak trwają.- Jeszcze musi Sanepid dopuścić basen i musi pobrać próbki wody. Musi być ona podgrzana do odpowiedniej temperatury - mówiła Lidia Rogaś.W czasie obrad komisji oświaty nie było przedstawicieli wydziału sportu. Radny Bazyli Baran z KO podkreślał, że przez zamkniętą dla zawodników Floating Arenę, Szczecinowi grozi totalna pływacka zapaść.- Na tym samym obiekcie działa siłownia, sala bokserska, gabinety fizjoterapii. Półtora miesiąca nieczynna jest pływalnia. Moim zdaniem właściwie kompletnie bez powodu zawieszono te zajęcia - mówił Baran.W Radiu Szczecin prezes Miejskiego Klubu Pływackiego mówił o "szkoleniu rozłożonym na łopatki". Urząd na razie nie zmienił decyzji o zamknięciu do końca lutego uszkodzonej przez wichurę Floating Areny. Z kolei w SDS-ie zawaliła się ściana. Tam prosta odbudowa nie jest możliwa.