Orla Straż przyjechała na Pomorze Zachodnie [ZDJĘCIA]

Przedstawiciele Orlej Straży będą opowiadać w kościołach na Pomorzu Zachodnim o prześladowaniach chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Fundacja wspiera rodziny, które straciły bliskich, dom oraz dorobek całego życia w wyniku najazdu terrorystów z ISIS.



Pomagamy im w powrocie do normalnego życia, jakie wiedli przed wojną wywołaną przez islamskich fundamentalistów - opowiada Dariusz Celiński z fundacji Orla Straż.



- Tą ideą jest pomoc ofiarom terroryzmu islamskiego na Bliskim Wschodzie. Zabijając ludzi oni również niszczyli infrastrukturę, budynki i miejsca pracy. My przywracamy im nadzieję. W ciągu 5 lat dzięki ofiarności Polaków udało nam się zbudować od zera 70 domów, 240 rodzin wyposażyć w zwierzęta hodowlane, zbudować 90 miejsc pracy - mówi Celiński.



Do Węgorzyna Orlą Straż zaprosił Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości.



- Polecam Orlą Straż, żeby jak najbardziej im pomóc, by oni mogli pomagać dalej nieść ten chleb z Polski do Iraku czy Syrii. Po to przyjeżdżają, żeby pokazać ten kawałeczek, a reszta zależy od ludzi. Jeżeli im się będzie chciało sięgnąć trochę głębiej do tego wszystkiego, to zapoznają, czy im się bardziej chce żeby ta roślina kwitła u nich w sercu - mówi Woźniak.



W drugiej połowie lutego w Węgorzynie będą prowadzone wykłady oraz zostanie pokazana wystawa zdjęć fundacji z ich działań w Iraku.