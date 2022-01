W nocy strażacy w regionie interweniowali kilkanaście razy do usuwania skutków silnego wiatru. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Kolejne ostrzeżenie przed silnym wiatrem w regionie. Wiać mocno będzie przede wszystkim nad morzem - informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Spodziewany jest sztorm do 9 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 19.W nocy strażacy w regionie interweniowali kilkanaście razy do usuwania skutków silnego wiatru.