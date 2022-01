Dawid Krystek o Nowej Lewicy w regionie: ja ciągnę partię w górę

Jak twierdzi, "ciągnie partię w górę" - chociaż przez lata SLD, teraz Nowa Lewica traciła mandaty w szczecińskiej radzie miasta czy sejmiku. Dawid Krystek stary-nowy szef ugrupowania w Szczecinie zapewniał w "Rozmowach pod Krawatem", że jego obecność wzmacnia partię.

Działacze ostatnio odnowili mandat Krystka na fotelu przewodniczącego w mieście. Sprawuje tę funkcję od 2008 roku. Pytaliśmy o słabą pozycję partii w Szczecinie.- Ja uważam, że tę partię ciągnę w górę, to pokazują wyniki - zapewniał Krystek.- Tak, mamy wyniki, w 2014 roku miał pan 5 proc., a 2018 - 3,7 proc. To jest mniej czy więcej - zapytał redaktor Kamil Nieradka.- Niech pan spojrzy na wybory i wyniki do Rady Miasta, gdzie ja za każdym razem powiększam poparcie, które zyskuję w swoim okręgu wyborczym - odpowiedział Krystek.- Najpierw mieliście 6 - 7 radnych, później mieliści dwóch, a teraz macie zero... - dodał redaktor Nieradka.- Niech pan przeanalizuje moje wyniki indywidualne. Za każdym razem, od kiedy startuję do Rady Miasta, ten wynik był lepszy. Jednak czasem jest tak, że to poparcie ogólne dla partii jest mniejsze, nie ma się na to wpływu - przekonywał Krystek.Dawid Krystek wspomniane wyniki uzyskał w wyborach na prezydenta Szczecina. Miejskim radnym był raz, reelekcja nie była udana, podobnie jak start do parlamentu.