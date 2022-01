Szczeciński TOZ wznawia działalność [ZDJĘCIA]

Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals" w Szczecinie wznawia swoją działalność. Wolontariuszki znowu pomagają chorym i bezdomnym zwierzętom.

- Dzięki apelowi w mediach społecznościowych, fundacja opłaciła dług w wysokości 8 tysięcy złotych - opowiada szczęśliwa Ewa Grabowska z OTOZ Animals.- Wszystkie faktury są popłacone i mam nadzieję, że to nam troszeczkę skrzydeł dodało. Tak, abyśmy mogły cały czas działać, żeby cały czas te grosiki były na tym koncie, dlatego że mamy zgłoszonych interwencji - jeszcze przed naszym postem - sporo. Nie wiem, jak będzie później. Mam nadzieję, że ludzie wzięli to sobie do serca, bo sądzę, że robimy dobrą robotę, jeśli chodzi o zachodniopomorskie wioski - dodaje Grabowska.Informacje o tym, jak pomóc Animalsom znajdziecie na Facebooku, na profilu OTOZ Animals Inspektorat Szczecin