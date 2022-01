Człowiek-instytucja. Dziś ma swoje święto [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To prosta, szczera miłość. Kochają bezwarunkowo, zawsze bronią swoich wnuków i nie oceniają ich wyborów życiowych. Kojarzą się z ciepłem i bezpieczeństwem. Niektórym nawet z zapachem drożdżowego ciasta i kubkiem ciepłego mleka.

Dziś święto człowieka - instytucji, który przytuli, odbierze z przedszkola i zawsze pyta czy chcemy dokładkę. Z okazji Dnia Babci zapytaliśmy naszych słuchaczy o życzenia dla babć. - Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, żeby wnuki często przychodziły. Samych radosnych chwil. Babci życzę zdrowia, a dziadkowi pomyślności - mówią słuchacze.



Pomysł, aby obchodzić Dzień Babci zrodził się w Polsce w latach 60-tych. Co ciekawe, wymyślili go dziennikarze - w 1964 roku na łamach pisma "Kobieta i życie" padła propozycja, aby jeden dzień w roku poświęcać właśnie babciom. Na stałe święto do kalendarza weszło już dwa lata później.