IMiGW ostrzega: będzie wiało! Kierowcy: jest tragedia!

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Uwaga na silny wiatr w regionie - ostrzegają meteorolodzy, ale również reporter Radia Szczecin, którego auto wiatr zepchnął na pobocze drogi za Nowogardem.

Od lewej do prawej, samochody rzuca silny wiatr.



Na drodze ekspresowej S6 - w kierunku Koszalina - kierowcy z trudem panują nad kierownicą. Zapytaliśmy ich o to, co trzeba zrobić, żeby wiatr nie zdmuchnął auta z drogi.

- Trzeba mieć opony zimowe i ostrożnie jeździć, busem czuć, że rzuca. Trzeba ostrożnie i nie za szybko jechać. - Współczuję tym obok, którzy prowadzą te duże samochody, bo na pewno mają problem z tymi gabarytami, ale tutaj osobówką, przy normalnej prędkości, jest w miarę bezpiecznie. - Strasznie, jedzie się bardzo źle, wieje, macha na boki, także jest tragedia - opowiadają kierowcy.



Szczecinek, Gryfino i Stargard to miejsca, gdzie będzie mocno wiało, w porywach do 85 kilometrów na godzinę. Do tego możliwe są intensywne opady śniegu.



Ostrzeżenie obowiązuje do piątku do godz 8.