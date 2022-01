"Uczniowie powinni być w klasach, ale przydałoby się większe wsparcie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

265 klas w 71 placówkach szkolnych w Szczecinie jest w czwartek zawieszonych z powodu kwarantanny.

- Osobiście wolę, żeby dzieci jednak spędzały czas ze sobą. Dlatego, że skala tej depresji, problemów, zwłaszcza tych psychicznych, jest coraz większa. - Uczniowie powinni być w klasach, między rówieśnikami. Polski i matematyka nie może odbyć się w szkole, tylko w domu, a np. w-f może być. Dla mnie to jest niepoważne. - Uczucia mam mieszane. Wiadomo, że koronawirus jest niebezpieczny, trzeba się przed nim chronić. Z drugiej strony przydałoby się większe wsparcie dla tych dzieci. Obserwacja, wsparcie psychologiczne, bo to w Polsce niestety kuleje - mówią rodzice.W czwartek w Polsce mieliśmy prawie 33 tys zakażeń, w województwie - 1050.Według stanu na środę, na zajęcia zdalne zostało wysłane 228 oddziałów. Zawieszenia dotyczą przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nie we wszystkich przypadkach wiadomo do kiedy uczniowie będą na zajęciach zdalnych. Np. w Gminie Dobra osiem klas ze szkół podstawowych przeszło na zajęcia zdalne do 24 stycznia.