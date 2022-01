Drugi stopień zagrożenia, ale molo w Kołobrzegu otwarte [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż nad morzem obecnie świeci słońce, to mocne porywy wiatru utrzymują się od rana. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że północno-zachodni wiatr osiąga od 7 do 8, a w porywach nawet do 9 stopni w skali Beauforta.

Nadal obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Kołobrzeskie molo pozostaje otwarte dla spacerujących. Należy jednak uważać na kilkunastometrowe fale przelewające się przez głowicę pomostu. W porcie pozostały natomiast miejscowe kutry i jednostki organizujące turystyczne rejsy wycieczkowe.



Silne podmuchy mają utrzymać się w strefie brzegowej do godziny 19:00.