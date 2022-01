Mogą być problemy z kupieniem biletu w tramwaju i autobusie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczeciński zarząd dróg reaguje na zwiększoną liczbę zakażeń. Od piątku miejscy przewoźnicy mają możliwość wprowadzania stref buforowych w autobusach i tramwajach.

Oznacza to brak możliwości zakupu biletu u kierowców. Do pojazdu nie będzie można wsiąść pierwszymi drzwiami. Ma to zminimalizować ryzyko zarażenia i zapobiec brakom kadrowym.



Poszczególni przewoźnicy sami mogą podjąć decyzję czy widzą potrzebę wydzielenia stref.



Jednocześnie ZDiTM przypomina, że w autobusach i tramwajach należy zakrywać usta i nos.