Prof. Parczewski.: przynajmniej na miesiąc przejść na naukę zdalną

Rozpoczęła się piąta fala pandemii, teraz dominować będzie wariant Omikron - mówił radnym zachodniopomorskiego sejmiku Konsultant Wojewódzki ds. chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski.

Do niedawna członek Rady Medycznej przy premierze rekomendował trzymanie dystansu społecznego.- Przynajmniej na miesiąc do nauki zdalnej i maksymalizacja zdalnych prac. To jeszcze można zrobić. Nie będę nawet wspominał na temat maksymalizacji kontroli dystansu społecznego i noszenia masek. Absolutnie bezwzględnie przestrzegać we wszystkich instytucjach naszego województwa nie wpuszczania ludzi bez masek - mówił Parczewski.Profesor Parczewski podkreślał, że chociaż wariant Omikron koronawirusa jest mniej "zjadliwy" - to z kolei jest bardziej zaraźliwy. Co już widać po skokowym wzroście liczby chorych. Konsultant Wojewódzki ds. chorób zakaźnych zwracał też uwagę, że objawy Omikrona są nieco inne i częściej zaczynają się od dolegliwości brzusznych.