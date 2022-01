Prof. Kubiak: bitwa o Narwik miała dla Polaków wartość niesłychanie istotną

Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin]

To była przełomowa bitwa dla Polaków podczas II Wojny Światowej - mówił profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, podczas dyskusji w szczecińskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Chodzi o bitwę o Narwik, która odbyła się wiosną 1940 roku. Nazistowskie Niemcy zdecydowały się zaatakować Norwegię ze względu na porty, przez które można było transportować żelazo.



Alianci jednak wygrali przy udziale Polaków, co podniosło nasze morale - mówił profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.



- Odbudowanie morale wojska pobitego w 1939 roku, pobitego szybciej niż spodziewała się polska opinia publiczna, to miało wartość niesłychanie istotną. Zarówno dla odbudowywanych na zachodzie polskich sił zbrojnych, jak i dla świadomości Polaków pozostających pod okupacjami - mówił Kochanowski.



Polscy żołnierze, w tym Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, byli formowani w szybkim czasie. Ich wyposażenie było fatalne - dodał profesor Krzysztof Kubiak.



- Olbrzymim problemem był brak specjalistycznego, przygotowanego do warunków pogodowych umundurowania. Sukienne peleryny wyglądały wspaniale, ale okazały się w warunkach arktycznych skrajnie nieprzydatne - mówił Kubiak.



W Bitwie o Narwik łącznie rannych, zaginionych i zabitych było ponad 600 Polaków. Nasi żołnierze w ramach odznaczeń otrzymali m.in. norweski Krzyż Wojenny czy też pamiątkowy naramienny sznur króla Haakona.