Kierowcy, zmiany na Niebuszewie od soboty

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicach szczecińskiego Niebuszewa. Od soboty zamknięta dla kierowców zostanie część alei Wyzwolenia.

Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Odzieżową do ronda Giedroycia.



- Utrudnienia są związane z rozpoczynającym się kolejnym etapem przebudowy torowisk tramwajowych - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Wykonawca rozpocznie rozbiórkę ostatniej części torów w ramach tego zadania. To będzie się wiązało z utrudnieniami dla kierowców. Głównie dla tych, którzy będą jechali z centrum w kierunku Niebuszewa, ponieważ na wysokości ulicy Ofiar Oświęcimia, będą musieli zjechać w dół. Ta ulica będzie jednokierunkowa do ulicy Staszica i potem przez Staszica przejechać w kierunku Kołłątaja.



Ta zmiana organizacji ruchu planowana jest na kilka tygodni. Wszystkie prace torowe w tej części Szczecina mają potrwać do końca roku.