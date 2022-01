Dzielny strażak otrzyma prezydenckie odznaczenie i znów chce pomóc

Strażak z Dębna otrzyma w piątek odznaczenie od Prezydenta RP. Andrzej Duda przyznał Łukaszowi Gryciakowi Krzyż Zasługi za Dzielność.

Mężczyzna w ubiegły piątek z płonącego mieszkania w bloku w Dębnie wyniósł dwójkę dzieci. Podczas ewakuacji strażak przekazał im swoją maskę tlenową. W konsekwencji sam trafił do szpitala, jednak dzieciom nic się nie stało.Jak przyznaje młodszy ogniomistrz Łukasz Gryciak, była to jego najtrudniejsza akcja do tej pory. Cieszy się, że Prezydent RP docenił ten trud, ale najważniejszą nagrodą jest zdrowie dzieci.- Bohaterem się nie czuję. Uważam, że to jest moja praca i tak należało postąpić, bo nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby tego nie zrobić i po tym przyjść do pracy i normalnie pracować. Co by było, gdyby tej dziewczynce coś się stało, to jakbym mógł potem spojrzeć w lustro? - mówił pan Łukasz.Łukasz Gryciak przekazał dziennikarzowi sportowemu - Krzysztofowi Stanowskiemu - wykorzystaną w akcji ratunkowej maskę tlenową, która uratowała życie kilkuletniemu chłopcu i 1,5-rocznej dziewczynce.- Widziałem, jak dziewczynka leży bez oddechu i to był główny impuls. Sam też mam syna w podobnym wieku i była podświadomość jako rodzica - przyznaje pan Łukasz.Dochód z licytacji wesprze zbiórkę pieniędzy na operację serca 8-letniego Eryka Kopczewskiego.Prezydenckie odznaczenie Łukasz Gryciak odbierze w piątek podczas apelu w Sławnie. Zachowania pogratulowali mu też piłkarze m.in. Sebastian Mila czy Michał Frydrych. Warto dodać, że Łukasz Gryciak jest też piłkarzem Dębu Dębno.