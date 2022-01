Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 180 milionów euro przeznaczonych zostało w tym roku na program "Erasmus +". Będą mogli z niego korzystać nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół branżowych.

I na tej grupie najbardziej zależy w tym roku Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. To właśnie ta agencja rządowa utworzyła w Szczecinie Regionalny Punkt Informacyjny, który pomóc ma w pozyskiwaniu środków na ten cel.



- Do wyboru wnioskodawców jest kilka programów - mówi koordynator projektu Emilia Gwizd. - W zależności od tego, jakie mamy potrzeby, możemy wysłać na szkolenia naszych nauczycieli, wysłać na mobilność zagraniczną naszych uczniów, zaprosić nauczycieli z zagranicy do nas i tak naprawdę samemu wyjechać w przypadku Korpusu Solidarności na wolontariat lub staż zagraniczny.



Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji utworzony został w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.