Dziadek-poeta o swoim dziadku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dzisiaj swoje święto obchodzą wszyscy dziadkowie w Polsce. Z tej okazji, chcemy wam przybliżyć postać niezwykłego dziadka - Tadeusza Fijałkowskiego.

Przez całe życie pracował jako policjant, najpierw w wydziale kryminalnym, potem dochodzeniowo-śledczym. W międzyczasie tworzył poezję, czerpiąc inspirację z otaczających go ludzi i przeżytych sytuacji.



Najbardziej cenię wiersz o moim dziadku, którego nie miałem okazji poznać, a który walczył w wojnie Bolszewickiej - mówi Tadeusz Fijałkowski, dziadek obchodzący dzisiaj swoje święto.



- Przez opowiadania - szczególnie ojca, ale i wspomnienia całej rodziny napisałem go i to w okresie kiedy byłem bardzo chory. Koło 200 wersów poświęciłem właśnie jemu, bohaterowi, którego bardzo ceniłem. Uważam, że należała mu się coś takiego, taka pochwała ode mnie - wspomina Fijałkowski.



Dzień Dziadka został przeniesiony do Polski prawdopodobnie z Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku i stopniowo stał bardzo popularny.



Tadeusz Fijałkowski swoją twórczość zaczął publikować jeszcze, gdy był w wojsku, potem pisał dla "Poezji Wrocławskiej". Następnie nawiązał współpracę z redakcją "Kruk" w Szczecinie. Tomik jego poezji pt. "Niepokorny" został wydany w 2016 roku.