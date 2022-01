Ekspert o sytuacji na Ukrainie: Pełnoskalowy konflikt zbrojny jest mało prawdopodobny

Fot. pixabay.com / JolEnka (CC0 domena publiczna)

Ukraina ma być pod wpływem Rosji. To cel Władimira Putina - mówi Radiu Szczecin płk dr hab. Juliusz Tym z Akademii Sztuki Wojennej.

Według niego, pełnoskalowy konflikt zbrojny jest jednak mało prawdopodobny, prezydent Rosji to bowiem były oficer KGB.



Tym samym swoje cele - jako człowiek wychowany przez służby specjalne - osiąga w sposób niekonwencjonalny. - Trzeba pamiętać o tym, że Putin to oficer służb specjalnych. On jest przyzwyczajony do bardzo niekonwencjonalnego myślenia, ponieważ tego był uczony. Z całą pewnością Putin ma przygotowane kilka różnych wariantów działań i myślę, że w ramach tych opcji będą rozpatrywane różnego rodzaju kombinacje operacyjne, ale nie sądzę, żeby doszło do eskalacji i konfliktu pełnoskalowego - mówi płk dr hab. Juliusz Tym.



Na długości 2/3 granic Ukrainy ustawionych jest ponad 200 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W opublikowanym komunikacie na stronie rosyjskiego MSZ, Kreml domaga się pisemnych gwarancji od państw NATO o wycofaniu wojsk Sojuszu z państw przyjętych po 1997 roku, czyli m.in z Polski. Rosjanie żądają także rezygnacji NATO z przyjęcia do swoich struktur Gruzji i Ukrainy.



Bruksela i Waszyngton odpowiedziały, że Moskwa nie ma prawa stawiania takich żądań. W Genewie trwa spotkanie sekretarza stanu Antony'ego Blinkena oraz ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Według wielu ekspertów, to kluczowe spotkanie dla dynamiki konfliktu na linii Rosja - Ukraina.