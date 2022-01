Licytacja koszulki. Europoseł Brudziński podbija stawkę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jeszcze nie ogłosiliśmy licytacji, a cena wywoławcza jest dwa razy większa i wynosi 2 tysiące złotych: jak informowaliśmy wcześniej, dzięki uprzejmości właścicieli szczecińskiego sklepu z kolekcjonerskimi koszulkami, za tydzień ogłosimy aukcję wyjątkowego T-shirtu na rzecz pomocy dzieciom.

To "meczówka" polskich brązowych medalistów w szczypiorniaku. Prowadzący audycję Kamil Nieradka pytał dzisiejszego gościa "Rozmów pod Krawatem", europosła Joachima Brudzińskiego, czy weźmie udział w akcji?- Przeznaczamy na licytację koszulkę od chłopaków ze Szczecina, z firmy Classic Shirts. To koszulka Bartosza Jureckiego z Mistrzostw Świata w Katarze z 2015 roku z podpisami naszych piłkarzy ręcznych na licytację, na pewno dla małego dziecka. Cena wywoławcza to tysiąc złotych - powiedział prowadzący Kamil Nieradka.- Jeżeli to dla małego dziecka, to podbijam stawkę do 2 tysięcy złotych - odpowiedział Joachim Brudziński.Licytacja już niebawem. Do środy na adres nieradka@radioszczecin.pl można przesyłać informacje o akcjach charytatywnych dla dzieci. Nasz dziennikarz i kolekcjonerzy wybiorą jedną, na którą odbędzie się licytacja.