Pasjonaci ze Szczecina, czyli o tym, jak pasja przerodziła się w biznes [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zaczynali jeszcze w szkole średniej przeszukując sklepy z używaną odzieżą. Pasja przerodziła się w biznes, i tak handlują na całym świecie. Trzech pasjonatów sportu ze Szczecina - Michał Rydzowski, Jakub Wszołek, Sławomir Ryziński - ma jeden z największych na świecie sklepów kolekcjonerskich koszulek sportowych.

Łącznie mają ich ponad 26 tysięcy. W magazynie pierwsze z brzegu, które znalazł nasz reporter to koszulki: Arsenalu Londyn i Sportingu Lizbona z lat '90 czy też reprezentacji Niemiec z lat '70 i Włoch z 2006 roku.- To jest koszulka Leyton Orient, czyli angielskiego klubu, rocznik 73-74 z numerem 15 na plecach. Trzeba się mocno wysilić, żeby doszukać się, jaki zawodnik grał z tym numerem. Jesteśmy przyklejeni w tej hali do sklepu obuwniczego. Docelowo planujemy się odłączyć i stworzyć coś na zasadzie muzeum z koszulkami w Szczecinie - zapowiada jeden z właścicieli sklepu.Prawie co dziennie przychodzą też nowe paczki z koszulkami.- To chyba jakieś skandynawskie koszulki. Chyba Silkeborg. Ciężkie tematy. To nie tak od razu, że ktoś chwyta i wie co to jest od razu. Tu jest biuro, przez które przechodzą wszystkie koszulki. Są fotografowane, dodawane do bazy. Zatrudniamy też pracownika, który zajmuje się wysyłką, pakowaniem, opisywaniem, fotografią - dodaje kolejny kolekcjoner.Niedawno na aukcje charytatywną dla Kanału Sportowego kolekcjonerzy przeznaczyli "meczówkę" Paulo Maldiniego z AC Milanu z 1993 roku. Dziennikarzowi Radia Szczecin Kamilowi Nieradce przekazali koszulkę Bartosza Jureckiego z Mistrzostw Świata w Katarze z 2015 roku. Licytacja już niebawem. Do środy na adres nieradka@radioszczecin.pl można przesyłać informacje o akcjach charytatywnych dla dzieci. Nasz dziennikarz i kolekcjonerzy wybiorą jedną, na którą odbędzie się licytacja.