Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

"Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwa trwają w kościołach katolickich, prawosławnym i protestanckim.



- Ciągle brakuje nam jedności - mówi ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry. - Nie możemy wspólnie jako chrześcijanie przystępować do jednego stołu Eucharystycznego, nie możemy karmić się Komunią Świętą jako jedna wielka wspólnota wierzących w Chrystusa.



Odwołanie się do Ewangelii o trzech mędrcach pokazuje, że różni ludzi odnajdują w Chrystusie to, co najważniejsze - dodaje ks. Sławomir Sikora z parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie. - Znajdują w nim przede wszystkim zbawienie, sens życia, zmienia się nasze podejście do drugiego człowieka. Kierujemy się miłością niezależnie od naszego wyznania.



Ks. Paweł Stefanowski z cerkwi prawosławnej w Szczecinie jest w Szczecinie 25 lat. - Dialog ekumeniczny jest ogromnie ważny. Przez to ćwierćwiecze wprowadził bardzo wiele zmian pozytywnych w stosunkach między mieszkańcami naszego miasta zróżnicowanych pod względem wyznaniowym - przyznał ks. Stefanowski.



Tydzień Modlitw potrwa do wtorku.