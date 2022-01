Oszuści podszywają się pod numer infolinii ZUS

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Do ZUS docierają sygnały o tzw. spoofingu telefonicznym.

Oszuści podszywają się pod numer infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (22 560 16 00) - mówi rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego, Karol Jagielski. - Dzwoniący łamaną polszczyzną zapytał, czy klient potwierdza zmianę numeru telefonu do konta PUE i czy w imieniu ZUS ma poinformować banki o zmianie numeru telefonu. Zdarzały się również prośby o podanie loginu do konta w banku. Dotyczy to klientów, którzy logują się do PUE przez bankowość elektroniczną. Tutaj stosowana była groźba, że zostanie zablokowany dostęp do PUE, jeśli nasz klient nie udostępni tych danych.



Jagielski dodaje, że numer i nazwę dzwoniącego, które wyświetlają się na ekranie telefonu, da się zafałszować. - Dlatego nigdy, co do zasady, nie podawajmy dzwoniącemu danych osobowych, w tym danych do logowania PUE ZUS. Podkreślam, nasi konsultanci nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numeru telefonu na PUE ZUS, czy też zmiany numeru telefonu do komunikacji z bankami - informuje Jagielski.



Kiedy jest konieczny kontakt pracownika z klientem, konsultanci ZUS podają swoje imię i nazwisko. Przekazują informację merytoryczną, zazwyczaj związaną z pytaniem klienta. Ponadto połączenia te mogą też dotyczyć wezwania na kontrolę zwolnienia lekarskiego lub prowadzonej przez ZUS konkretnej sprawy klienta.