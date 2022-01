Sąsiedzi i WOT pomagali rodzinie, która w pożarze straciła dom [ZDJĘCIA, WIDEO]

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i sąsiedzi pomogli rozebrać pozostałość po spalonym domu w Robach koło Trzebiatowa.

15 grudnia ogień strawił budynek. Czteroosobowa rodzina straciła dobytek całego życia.Pomoc w posprzątaniu pogorzeliska - oprócz wojskowych - zaoferowali też sąsiedzi.- To moi sąsiedzi, moim zadaniem jest pomóc. Dobrym ludziom trzeba pomagać. Wojsko było i tez pomagali nosić - mówi sąsiad.- Ta historia poruszyła wszystkich naszych żołnierzy. Dowiedzieli się na jednym z ostatnich szkoleń. Na ochotnika, w czasie prywatnym, wolnym od służby, zgłosili się do pomocy. Zjawili się w miejscu rozbiórki i pomogli - mówi podpułkownik Rafał Gułajewski, dowódca 142 Batalionu Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie.- Strasznie jest. Co zamykałam oczy to widziałem te rozwalające się ściany. Nie da się tego opisać, co się przezywa w środku - mówi poszkodowana.W internecie trwa zbiórka pieniędzy na budowę nowego domu dla czteroosobowej rodziny. Do tej pory udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych, a potrzeba 400 tys. zł. Pieniądze wpłacać można na portalu zrzutka.pl