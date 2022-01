Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Żadna firma nie zgłosiła się do przetargu na renowację jednego z budynków przy ul. Kolumba.

W zniszczonej budowli, która miała przejść gruntowną renowację, swoją siedzibę chce ulokować Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Urzędnicy wskazują, że potencjalnych chętnych mógł zniechęcić zły stan budynku, a także stopień skomplikowania prac.



To, co jest największą atrakcją kamienicy to, że z jednej strony dotyka ona bezpośrednio wody. Może też być największą trudnością podczas remontu.



W gmachu miały się znaleźć biura, ale w planach jest także sporo zieleni, a także centrum konferencyjne czy sala edukacji. Wody Polskie zapowiadają powtórzenie przetargu.



Szacowany koszt prac to 20 milionów złotych.