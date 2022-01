Kołobrzeg: Rolnicy będą handlować za darmo

Miejskie targowisko przy ulicy Trzebiatowskiej. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Rolnicy będą mogli za darmo handlować w Kołobrzegu. To efekt ustawy, która weszła w życie na początku roku.

Władze Kołobrzegu przygotowują miejsce do handlu dla lokalnych rolników. Taki obowiązek nakłada na gminy ustawa, która pozwala sprzedawać produkty rolne w wyznaczonych miejscach bez opłat targowych. Urzędnicy proponują, by rolnicy mogli skorzystać z miejskiej działki przy ulicy Trzebiatowskiej położonej zaledwie sto metrów od kołobrzeskiego targowiska.



Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu tłumaczy, że wybór tej lokalizacji wynika z zapisów zawartych w ustawie.



- To nie może być miejsce na peryferiach miasta. Handel ma się odbywać w piątki i w soboty, więc mamy tu kolizję w piątek z targowiskiem. Wszystkie miejsca na targowisku są wyprzedane, więc na samym targowisku takie miejsce nie może być urządzone, stąd w pobliżu znaleźliśmy takie miejsce, żeby można było je udostępnić - wyjaśnia Pełechata.



Obecnie na wskazanej działce mieści się parking. Według zapowiedzi urzędników, miejsca parkingowe nie znikną, a jedynie zostaną wyłączone w dni objęte handlem. Propozycja magistratu musi zostać jeszcze przegłosowana przez radnych, którzy zajmą się tematem 26 stycznia.