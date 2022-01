Autostrada A6 odblokowana [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Całkowicie odblokowana jest już autostrada A6 w kierunku Kołbaskowa.

Godz. 17.30

Całkowicie udrożniona została autostrada A6 - jadąc od węzła Kijewo w kierunku węzła Podjuchy. Dziękujemy kierowcom za informacje w tej sprawie.



Godz. 16.50

Częściowo odblokowana została autostrada A6 w kierunku Kołbaskowa. Obecnie ruch w stronę Kołbaskowa odbywa się jednym pasem. Korek na A6 sięga nadal węzła Dąbie.



Godz. 16.00

Obecnie ruch w stronę Gorzowa i w kierunku Kołbaskowa odbywa się jednym pasem. Korek w tej części A6 sięga już węzła Dąbie. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17.00.



Godz. 15.00

Tuż przed dojazdem do węzła Podjuchy ciężarówka - po uderzeniu w bariery ochronne - zablokowała dwa pasy ruchu. Dzwonicie do nas w tej sprawie.



- Zjazd na Podjuchy zablokowany, w stronę Kołbaskowa TIR stoi w poprzek drogi. - Przed zjazdem na Podjuchy w poprzek stoi ciężarówka - informują nas słuchacze.



Korek w tej części A6 sięga już niemal węzła Kijewo. Utrudnienia na nitce w kierunku Kołbaskowa i w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego mogą potrwać do godziny 17.00.