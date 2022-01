Polacy czekają na obniżkę stawek podatku na niektóre towary

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Uchwalona przez Sejm Tarcza Antyinflacyjna zakłada między innymi czasową obniżkę stawek podatku na niektóre towary. To między innymi zerowy VAT na żywność. Obniżki mają obowiązywać już od początku lutego. Sprawdzaliśmy, czy obniżki zadowalają Polaków.

Jednym z największych problemów są wysokie rachunki i ceny. Zdaniem posła Artura Szałabawki, w trudnej sytuacji, która odbija się na naszych portfelach, pomóc ma między innymi zerowy VAT na żywność.



- Zawsze to o te parę złotych na danym produkcie, pomoże funkcjonować w tych bardzo ciężkich czasach społeczeństwu polskiemu - mówi Szałabawka.



Jak mówi właścicielka jednej z cukierni w Świnoujściu, taka pomoc jest ważna, ale często niewystarczająca.



- Ceny poszły tak w górę. Masło, które kosztuje 8 zł, jak mi obniżą o 5 procent, to dalej płacę ogromną cenę. Kalkulujemy czy opłaca się dalej prowadzenie tego biznesu, bo zarabiamy tylko i wyłącznie na podstawowe produkty - mówi właścicielka cukierni.



Na obniżki bardziej pozytywnie zapatrują klienci supermarketów. - Zawsze się przyda. - Pewno, że tak. - Na pewno, bo jest biednie.



Obniżki będą obowiązywać przez sześć miesięcy, czyli do końca lipca 2022 r.