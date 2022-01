Z płonącego mieszkania wyniósł m.in. dwoje dzieci, dał im też swoją maskę tlenową. Łukasz Gryciak to piłkarz Dębu Debno i strażak. Za swoją postawę został odznaczony Krzyżem Zasługi Za Dzielność przez prezydenta Andrzeja Dudę.

W konsekwencji akcji ratowniczej sam trafił do szpitala, ale dzieciom nic się nie stało. Strażak był dumny z przyznanego oznaczenia.- Jeśli chodzi o gest pana prezydenta, to jest to indywidualne podziękowanie za to zdarzenie, to też jest również bardzo miłe. Na pewno ma duże znaczenie, ponieważ ktoś docenił - jak to się mówi - całe to wydarzenie. Dlatego to jest bardzo miłe, za to dziękuję - mówi Łukasz Gryciak.Krzyż zasługi bohaterskiemu strażakowi wręczył wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. Uroczystość odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sławnie.