Masowa wycinka w nadmorskich lasach? "To jest manipulacja"

Masowa wycinka w nadmorskich lasach w okolicach Łukęcina w gminie Dziwnów nie jest związana z budową hotelu czy apartamentowca - zapewnia Nadleśnictwo Gryfice.

W internecie krążą mapy pokazujące zaznaczone na czerwono ogromne obszary, gdzie mają być wycięte drzewa. Część sosen będzie zastąpiona dębami, to nie szkodzi drzewostanowi, a mapy wprowadzają w błąd - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Renata Pietrzak z Nadleśnictwa.



- To jest po prostu manipulacja. Nie jest celem nadleśników wycinka, lecz przebudowa tego drzewostanu. Tam są lite drzewostany sosnowe, które podlegają przebudowie na drzewostany dębowo-sosnowe - tłumaczy Pietrzak.



Renata Pietrzak dodała, że leśnicy są otwarci na sugestie i pytania - wystarczy napisać lub zadzwonić do nadleśnictwa.